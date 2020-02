Função Pública: “Alguns trabalhadores preferem não receber os aumentos de 0,3%”

Depois de três horas e meia de negociações entre o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, e os sindicatos da Função Pública, as novidades sobre os aumentos salariais para o sector ficaram adiadas para quarta-feira, data em que haverá uma nova ronda de encontros. Para chegar a um acordo em relação aos aumentos plurianuais, os sindicatos levaram uma lista de exigências. Uns munidos de papéis, outros de propostas verbais, houve pedidos feitos em uníssono: mais dias de férias, um aumento superior aos 0,3% anunciados pelo Governo — que deverá abranger todos os trabalhadores (e não apenas os funcionários com salários mais baixos) — e subsídios de alimentação mais altos. Da parte do Governo houve sinais de abertura para uma aproximação às propostas sindicais, mas não foi adiantado qualquer compromisso.

Continuar a ler