Prémios Young Lions levam os jovens comunicadores mais criativos a Cannes

A MOP, representante portuguesa do Cannes Lions, o Festival Internacional de Criatividade de Cannes, volta a lançar a Young Lions Portugal. A competição na área da comunicação e marketing, que vai para a 24ª edição, é destinada a duplas de jovens até aos 30 anos que trabalhem em empresas portuguesas. O concurso tem o objectivo de captar “o melhor do talento nacional, estimulando a nova geração de profissionais que estão no mercado do trabalho”, pode ler-se no comunicado, em sete categorias: marketing, digital, relações públicas, imprensa outdoor, design, filme e media.

A competição é dividida em duas partes: numa primeira fase, as duplas participantes devem submeter as suas candidaturas enviando um portefólio ou currículo (de acordo com o especificado no regulamento da categoria) até 2 de Março, através do formulário disponível. A partir desse lote, serão seleccionadas cinco equipas de cada categoria para participarem num bootcamp que se realiza na Nova School of Business & Economics, em Carcavelos, entre os dias 27 e 31 Março.

Nesta segunda fase do concurso, os candidatos receberão um briefing e têm 48 horas para resolver o desafio proposto. As resoluções são apresentadas presencialmente a um júri e as duplas vencedoras nas sete categorias ganham a oportunidade de participar na Young Lions Competition 2020, realizada no âmbito da 67.ª edição do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions (viagem, inscrição e estadia incluídas). Vencendo a competição internacional, as duplas têm inscrição e hotel pagos para a edição seguinte.

Portugal é o segundo país premiado na competição: os participantes portugueses já venceram seis medalhas de ouro – três na categoria de imprensa, duas na área do marketing e uma no digital –, mais três medalhas de bronze (duas em design e uma em digital) e ainda quatro de bronze (uma em cada uma das categorias de digital, media, design e marketing).