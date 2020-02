A questão da eutanásia e a medicina

1- A retoma da apresentação de projetos da eutanásia e suicídio assistido na Assembleia da República corresponde a uma urgência fictícia sobre a necessidade para o país do que se pretende instituir, a provocação da morte a pedido de “pessoas em situação de grande sofrimento”.

2- Esta iniciativa não corresponde a uma necessidade real, tendo sido promovida por motivações doutrinárias para uma solução final simplificada, que se desvia da premente resolução das sérias carências na assistência a pessoas com doenças crónicas e terminais, para as quais continuam a ser de grande insuficiência os cuidados paliativos para quem necessita, sem distinção da condição socioeconómica e da região do país.

3- A iniciativa legislativa corresponde a uma experiência internacional restrita, praticada em poucos países (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Canadá, alguns Estados dos EUA e Colômbia), e rejeitada na grande maioria. Em face das carências assistenciais de alcance universal para os doentes visados, nos serviços públicos de Portugal, os projetos estão fora de qualquer enquadramento ajustado à sociedade, podendo sugestionar pessoas para essa escolha, devido à carência de outros meios eficientes para minorar o sofrimento e humanizar o fim de vida.

4- Os projetos apresentados são idênticos nos procedimentos, com pequenas variantes. Em todos se procura informar com eufemismos, traduzindo uma clara má consciência. Provocar diretamente a morte, isto é, matar o doente a pedido, administrando uma injeção ou facultando um comprimido de um veneno letal, não corresponde ao significado real da expressão “antecipação da morte” ou da expressão “morte medicamente assistida”. Essas formas de dizer revelam a ocultação ao grande público do que se trata de facto: matar a pessoa diretamente, a pedido do doente. A morte provocada deliberadamente está fora da medicina, não é assistência médica.

5- A eutanásia depara com um obstáculo que não deve ser minimizado, está desenquadrada da medicina, situando-se fora da sua prática e princípios em quase todo o mundo. A instituição da morte provocada alimenta-se da mistificação de ser uma opção racional em doenças graves e terminais, quando a medicina tem hoje soluções para minorar o sofrimento que tornam irrelevante a escolha da morte provocada. Soluções essas que são a prática em países desenvolvidos e com bons sistemas de saúde.

6- A Ordem dos Médicos de Portugal emitiu pareceres em relação aos 4 projetos, que refutam a sua validade, por ferirem princípios éticos e deontológicos, e não serem uma solução ajustada. Os projetos visam, no essencial, instituir por lei do Estado o suicídio ajudado ou executado, ignorando a complexidade subjetiva subjacente a essas opções e a repercussão coletiva que podem ter.

7- Uma ideia difundida pelos promotores da morte provocada é baseada na noção de que a pessoa doente tem como única possibilidade de autonomia verdadeira na opção pela morte provocada. Tal não é verdade. O doente em situação terminal tem o direito de recusar medicações e medidas terapêuticas. Tem também o direito de pedir e aceitar medidas de alívio da dor e do sofrimento, mesmo que possam abreviar a sua vida. Tem o direito de manifestar a sua vontade antecipadamente. A assistência médica no fim da vida baseia-se no respeito pela dignidade da pessoa, pelo humanismo na relação com o doente, na solidariedade dos próximos e da equipa assistencial, e tem por finalidade atenuar o sofrimento segundo os avanços da técnica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

8- A prática da eutanásia e do suicídio assistido não é uma inovação moderna e atual. É questão que tem um século de polémicas. E a sua justificação é menor em função dos avanços da medicina, mais capaz de minorar o sofrimento e de ajustar-se às necessidades de cada pessoa. A prática justa da medicina, a ortotanásia, aceita a morte natural e evita artificializar a vida com medidas inadequadas, inúteis e produtoras de sofrimento.

9- As práticas de morte provocada são uma artificialização da morte, num terreno de difícil ponderação para os avalistas e o próprio. Por isso, todos os projetos em discussão se baseiam numa série de procedimentos para apurar se o doente quer de verdade ser morto, se está capaz psiquicamente para decidir que o matem, e se tem uma doença que justifique ser morto a seu pedido ou ajudado a matar-se. Em linguagem crua é isto. O procedimento é conduzido por um médico, cuja missão não é médica, mas tão só a de verificar, como legista, se o candidato se enquadra nos quesitos do regulamento. Morbidamente, pretende-se evitar que alguém possa ser morto sem cumprir os preceitos legais. Por redução ao absurdo, seria um erro ser condenado à morte desejada por infração do regulamento…

10- Para o nosso país, esta questão elevada a um nível público, com uma grande promoção mediática, destoando das verdadeiras necessidades assistenciais para a saúde e a vida, cujas carências estão diagnosticadas, mas com atrasos na sua terapia, a legislação para a provocação da morte a pedido é um desvio ao lado do que verdadeiramente importa. E se o desejo de ser morto for legalmente consagrado para providenciar a sua execução, seria a ritualização oficiosa de um insólito direito mortífero, com grave lesão dos princípios explícitos da Constituição da República.