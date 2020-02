Três milhões de sírios encurralados perante ofensiva de Assad: “Parece o Dia do Juízo Final”

De cidade após cidade, de bombardeamento após bombardeamento, a maioria das pessoas que estão em Idlib já fugiram mais de cinco vezes – a região tinha pouco mais de um milhão de habitantes e hoje tem três milhões. Todos fugiram para ali, em fuga da guerra noutras cidades – Alepo, Hama, Homs, Damasco. Só que agora, com as forças do regime de Bashar al-Assad a avançar, não têm mais lado nenhum para onde ir.

Continuar a ler