Governador republicano do Vermont apoia adversário de Trump nas primárias

Ao contrário da agitação na campanha do Partido Democrata para a escolha de um candidato à Casa Branca, a corrida no Partido Republicano vai-se desenrolando de forma tranquila e previsível. Ainda assim, nem todos os republicanos estão a torcer pela reeleição do Presidente Donald Trump – um deles, o governador do Vermont, Phil Scott, anunciou que vai apoiar o candidato Bill Weld.

Weld, um advogado de 74 anos que foi governador do Massachusetts entre 1991 e 1997, não tem hipóteses de travar a nomeação de Trump como candidato oficial do Partido Republicano. Foi 2.º no arranque das eleições primárias deste ano, no estado do Iowa, com 1,3% dos votos; e repetiu a posição em New Hampshire, com 9,1%.

Mas se no Iowa ainda conquistou um delegado à convenção nacional, contra os 39 de Donald Trump, em New Hampshire viu o seu poderoso adversário ficar com os 22 disponíveis.

O encanto de Bill Weld não é a sua capacidade para rivalizar com Trump – é, acima de tudo, a oportunidade que dá aos republicanos anti-Trump de protestarem contra o Presidente sem darem o voto a um candidato do Partido Democrata.

“Eu acredito que o Presidente abusou dos seus poderes”, disse o governador do Vermont (o mesmo do senador Bernie Sanders, um dos favoritos no Partido Democrata) ao anunciar o seu apoio a Bill Weld. “Não votei no Presidente, e acho que ele não devia estar naquele cargo.”

Scott, de 61 anos, foi eleito governador em 2016 com 53% e reeleito em 2018 com 55%.

Para além de não ter apoiado Trump na campanha eleitoral de 2016, foi o primeiro de dois governadores republicanos – o outro foi Charlie Baker, do Massachusetts – a apoiar a abertura de um processo de impeachment contra o Presidente norte-americano, em Setembro de 2019.

No início do mês, quando o Senado decidiu não condenar Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso, Phil Scott criticou a decisão e elogiou o único republicano que votou a favor da condenação, Mitt Romney: “Diz muito sobre o seu carácter e integridade. Só podemos esperar agir da mesma forma se estivermos na mesma situação.”

Bill Weld e o ex-congressista Joe Walsh, de 58 anos, eram os dois adversários com alguma relevância política nos boletins de voto nas primárias do Partido Republicano. Walsh desistiu da corrida no dia 7 de Fevereiro, logo após a votação no Iowa, onde teve 1,1%.