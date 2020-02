Assad recupera controlo de Alepo

O Governo da Síria recuperou esta segunda-feira o controlo da cidade de Alepo, continuando a ofensiva contra os últimos rebeldes (sobretudo jihadistas) no noroeste do país.

Alepo é a segunda cidade do país e capital de uma região com o mesmo nome. Tinha sido tomada pelo Daesh, tendo desde então sido alvo de sucessivos ataques por parte de tropas internacionais e do Exército do Presidente Bahsar al-Assad.

Os media sírios dizem que o Exército governamental conseguiu controlar Alepo nesta segunda-feira, apoiado por ataques aéreos dos aliados russos.

O movimento jihadista na região, controlado pela facção Hayat Tahrir al-Cham, dominavam ainda parte importante da região de Idlib e sectores adjacentes, como Alepo, Hama e Latakia.

Após intensos ataques, ao longo dos últimos dias, as forças armadas de Bashar al-Assad conseguiram o controlo de todas as localidades em redor de Alepo, pela primeira vez desde 2012, de acordo como o Observatório de Direitos Humanos da Síria, uma entidade com sede em Londres e uma rede de observadores na Síria.

Segundo esta organização, as forças sírias “progrediram rapidamente no norte e oeste da província de Alepo, após a retirada total das facções rebeldes”, tendo assumido o controlo de cerca de 30 aldeias.

O exército sírio já tinha assegurado o controlo de uma das suas vias mais importantes, a estrada entre Alepo e a capita, Damasco.

Desde Dezembro, mais de 800 mil pessoas fugiram dos violentos conflitos na região.

Apoiadas pela Rússia e pelo Irão, as forças sírias têm conseguido multiplicar vitórias nos últimos meses, tendo recuperado mais de 70% do território do país. A guerra na Síria eclodiu em 2011.