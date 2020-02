Alcançado acordo entre os taliban e os EUA com vista a um tratado de paz no Afeganistão

Os talibãs anunciaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo com os Estados Unidos que permitirá a assinatura de um tratado que porá fim a duas décadas de conflito no Afeganistão. O gripo diz que este acordo inclui a possibilidade de negociações directas entre os afegãos, que até agora tinham recusado, e conduzirá a um tratado permanente de paz, que a existir põe fim a uma guerra que remonta a 2001 e que se tornou o mais longo conflito militar em que os EUA estiveram envolvidos.

O acordo contempla ainda a retirada gradual das tropas norte-americanas e a libertação de cerca de metade dos talibãs que tinham sido feitos prisioneiros pelas forças do Governo afegão.

“As negociações com os americanos terminaram e o acordo entre as duas partes foi finalizado”, disse o porta-voz dos talibãs, Suhail Shaheen.

Na sexta-feira, o Governo afegão e os talibãs já tinham concordado em reunir em Oslo, no dia 10 de Março na sequência de negociações com os Estados Unidos que permitiram o estabelecimento de uma trégua temporária em que as forças rebeldes se comprometiam a reduzir a violência por um período de sete dias.

Nesta segunda-feira, os talibãs confirmaram que as negociações com o Governo afegão terão início logo após a assinatura de um documento, em Doha, nos próximos dias, antes da reunião de Oslo.

Abudl Salaam Hanafi, membro do gabinete político dos talibãs no Qatar, disse que a assinatura do tratado deverá ocorrer ainda em Fevereiro.

Os talibãs dizem que o primeiro passo desta nova fase passará pela libertação de 5000 dos cerca de 11 mil guerrilheirosdo movimento que se encontram presos. Em troca, os talibãs comprometem-se a libertar cerca de mil prisioneiros das forças afegãs.

Os pormenores do acordo ainda não foram divulgados, mas informações preliminares sobre o projecto preparado pelos negociadores, e divulgado em Setembro do ano passado, indicavam que esteja contemplada a retirada de cerca de cinco mil soldados norte-americanos nos 135 dias seguintes à assinatura do documento.