Câmara do Porto vai instalar sistemas fotovoltaicos em 29 edifícios municipais

A Câmara do Porto vai instalar, no âmbito do projecto Porto Solar, sistemas fotovoltaicos em 29 edifícios municipais, esperando reduzir em “500 toneladas por ano” as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, foi anunciado nesta segunda-feira.

Numa nota publicada no seu portal de notícias na Internet, a autarquia esclarece que o concurso público para a instalação de sistemas fotovoltaicos em 29 edifícios municipais, dos quais 25 são escolas da rede pública, “está lançado”.

“Ao privilegiar a instalação destes equipamentos em escolas, a autarquia pretende sensibilizar alunos e comunidade para as mais-valias da energia solar, despertando consciências e induzindo comportamentos”, lê-se na publicação.

Com este projecto, o município espera conseguir “uma poupança considerável no consumo de energia eléctrica”, assim como diminuir em “500 toneladas por ano” a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera.

“Uma poupança energética significativa, já que contribuirá para a diminuição anual das emissões de gases com efeitos de estufa, na ordem das 505 toneladas, e ainda corresponderá a uma descida na factura da electricidade superior a 150 mil euros por ano”, adianta.

O município explica que o “efeito” desta medida poderá “ser ainda maior”, isto porque os sistemas fotovoltaicos vão ser instalados em edifícios onde “é feito o carregamento de parte da frota municipal, o que permitirá que os veículos possam carregar com base em electricidade 100% renovável”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a publicação, neste projecto vai ser investido um milhão de euros através da empresa municipal Domus Social, investimento que a autarquia prevê recuperar em menos de “seis anos”.

A Câmara do Porto recorda que o projecto Porto Solar, implementado em parceria com a AdEPorto - Agência de Energia do Porto, se centra com os compromissos políticos assumidos com a adesão ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, cujos objectivos tem em vista a redução de emissões de gases com efeito de estufa em 50% até 2030.

“O Município do Porto tem vindo a aplicar e a implementar os princípios de sustentabilidade à gestão das infra-estruturas sob a sua responsabilidade, procurando apresentar-se como produtor de energia e consumidor eficiente de energia”, conclui.