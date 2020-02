Nuxe Spa chegou a Portugal e pode ser experimentado no Porto

Deixámos para trás a habitual azáfama da Avenida dos Aliados, na baixa do Porto, com trânsito, buzinadelas e ruas apinhadas de turistas e transeuntes que correm para mais um dia de trabalho para entramos na tranquilidade do Le Monumental Nuxe Spa, o primeiro da marca de cosméticos francesa em Portugal. Vamos experimentar a massagem californiana, uma das mais requisitadas neste spa do Hotel Monumental Palace.

Entramos no edifício histórico que acolheu um dos mais antigos e luxuosos cafés da cidade nos anos 1930, o Café Monumental, e que agora dá nome ao hotel da cadeia francesa Maison Albar Hotels. Descemos ao piso inferior onde somos invadidos pelo silêncio do spa cujo convite é: “Esqueça o mundo exterior. Mergulhe nos tons hipnotizantes da piscina coberta, relaxe na sauna e banho turco e embarque numa viagem por todos os sentidos.” O convite está no cardápio deste espaço de bem-estar.

“Neste spa temos duas salas de tratamento e uma com duche sensorial que é o único existente no Porto”, começa por resumir Susana Queirós, responsável pelo espaço de bem-estar, esclarecendo que aquele consiste num “chuveiro reclinado com uma chuva de várias temperaturas e intensidades que relaxam o corpo”.

Somos depois convidados a relaxar, durante mais de uma hora, com a massagem californiana (133 euros), um tratamento de assinatura com “uma coreografia de manobras de profundidade progressiva para aliviar as tensões do corpo e do espírito”, elucida Susana Queirós.

Há outros, como a massagem relaxante localizada Prodigieux (60 euros) ou a Ayurvédica ​(133 euros) para restabelecer a vitalidade do corpo. Do menu faz ainda parte o tratamento Huile Prodigieuse com sete óleos vegetais e 98% de ingredientes de origem natural que hidrata a pele do rosto e do corpo. “Este tratamento tem uma acção antioxidante e um efeito na redução do aparecimento de estrias”, continua a responsável do spa.

Além de tratamentos para o corpo, também há para o rosto com esfoliação, seguida de aplicação de máscara, massagem com produtos Nuxe, como o Elixir Sublime e o bálsamo dos olhos, durante uma hora e meia (225 euros). “Fazemos um mini workshop com a descrição dos passos a seguir em casa, no caso de adquirir a gama Nuxe”, elucida Susana Queirós.

Entramos na sala de massagem onde uma terapeuta começa por massajar-nos as costas e vai aumentando a pressão das mãos progressivamente, aliviando as contracturas que vamos coleccionando devido à tensão, ao stress quotidiano e às más posturas à frente do computador, por exemplo. Sentimos gradualmente o corpo a relaxar, os olhos a fecharem-se ao som da música. No final, sentimos a pele hidratada, assim como o corpo mais relaxado.

