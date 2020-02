Figuras públicas condenam racismo e apoiam Marega nas redes sociais

No rescaldo dos insultos racistas ao avançado do FC Porto Moussa Marega, as figuras públicas demonstraram o seu apoio nas redes sociais. No Twitter, o tópico Marega já reúne mais 345 mil tweets. No Instagram, as celebridades criaram uma onda de apoio com a hastag #saynoracism (diz não ao racismo).

O músico Carlão, antigo vocalista dos Da Weasel, foi dos primeiros a manifestar o seu apoio pelo futebolista. “Se fazes parte de uma claque que entoa cânticos racistas e estás ok com isso, és racista. Simples”, escreveu o rapper na sua página de Twitter. Diogo Amaral partilhou o tweet do músico nas histórias do Instagram. “Muito simples!”, comentou o actor.

Se fazes parte de uma claque que entoa cânticos racistas e estás ok com isso, és racista. Simples. — Carlos Nobre Neves (@carlaonabatalha) February 16, 2020

No Instagram, as reacções multiplicaram-se na noite deste domingo. A humorista Joana Marques, adepta do FC Porto, partilhou uma fotografia de Marega em campo com a hastag #saynotoracism. De seguida foi identificada numa fotografia com o futebolista, onde envergava o uniforme do clube.

As fundadoras da plataforma Capazes também deixaram uma mensagem de apoio a Moussa Marega. “Racismo não é opinião. É crime!”, escreveu Iva Domingues. Já Rita Ferro Rodrigues partilhou uma fotografia do jogador com uma extensa legenda, onde pode ler-se: “Eu agradeço-lhe a coragem e tudo farei para dar visibilidade à luta contra o racismo, venha ele de onde vier. [email protected] [email protected] faremos a diferença”.

O cantor cabo-verdiano Dino Santiago também deixou uma mensagem de apoio ao avançado do FC Porto, citando Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”.

Na noite deste domingo, o avançado do FC Porto, Moussa Marega, abandonou o campo durante a partida contra o Vitória de Guimarães. Ouviu insultos desde o aquecimento e ao longo de todo o jogo vindos das bancadas do estádio, mas a situação pirou quando marcou o golo que daria a vitória ao seu clube.

Na galeria de imagens, veja algumas das mensagens de apoio deixadas ao jogador.