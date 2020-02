“O maior investimento que podemos fazer na vida é conhecermo-nos”

Antes de lançar o primeiro livro, O cancro foi a minha cura, Vânia Castanheira teve um blogue onde escrevia sobre a doença contra a qual lutou aos 31 anos. A primeira vez que falou em público, duas mulheres levantaram-se e confessaram-lhe que ela as tinha salvo. Ainda hoje se arrepia quando se recorda, confessa ao PÚBLICO. A antiga administradora de uma empresa portuguesa no Brasil mudou de vida e hoje é medical, health, wellness & lifestyle medicine coach, ou seja, ajuda as pessoas que a consulta a gerirem melhor a sua saúde, introduzindo pequenas mudanças.

Com o passar dos anos, Vânia Castanheira, apercebeu-se que as pessoas andam cansadas. Demasiado cansadas, fruto do trabalho e da vida que levam. A própria pensou, quando lhe foi diagnosticado o cancro que, finalmente ia descansar porque os seus dias e noites eram preenchidos com o trabalho e as suas preocupações, exemplifica. O burnout é reconhecido como um síndrome resultante do stress crónico no trabalho, que não foi bem gerido, diz no livro Porque andamos tão exaustos? que é lançado nesta segunda-feira, em Lisboa. Trata-se de um guia prático para aprender a viver melhor e a encontrar um propósito para aquilo que se faz na vida.

O livro é lançado numa conversa com a autora na Bertrand, nas Picoas, em Lisboa, às 18h30

Gere o seu dia-a-dia com muita calma. Dá consultas à distância, frente ao computador. Tem clientes, sobretudo mulheres, em diferentes fusos horários, no Brasil, em Portugal, Países Baixos, Moçambique e Canadá.

Temos de gostar do trabalho que fazemos ou temos de o fazer independentemente disso?

É preciso encontrarmos alguma coisa de que gostemos no nosso trabalho. É preciso encontrar um propósito, entender para que serve. Não pode ser só por causa do dinheiro, mesmo que na prática, o dinheiro seja o que nos faz trabalhar para pagar as contas ao final do mês, mas temos de dar-lhe um significado, percebermos que fazemos parte de um todo.

Desde que tive um cancro, em 2013, e comecei a estudar o comportamento humano e a ajudar pessoas a mudar de vida, que comecei a perceber as coisas que nos podem deixar doentes, física e mentalmente. Estamos aqui só de passagem, mas tem de valer a pena. [O que se passa é que] as pessoas não estão a fazer a vida valer a pena. O trabalho é um trabalho, é a nossa obrigação, mas não é a nossa punição, não temos de sofrer. Se todos estivermos mais satisfeitos, isso reflecte-se num mundo melhor.

Foi a doença que a obrigou a mudar de vida, que a fez reflectir sobre tudo isto?

Eu administrava uma empresa portuguesa no Brasil. Aos 31 anos, tive um cancro de mama muito agressivo. [Perguntei-me:] “O que é que estou a fazer?” Quando se entra neste mundo, começamos a perceber que muitas pessoas têm o mesmo tipo de doenças. Todos os anos aparecem novas doenças auto-imunes e que estão relacionadas com o nosso estilo de vida. Com o facto de sermos sedentários, a nossa alimentação, a forma como [gerimos] o nosso equilíbrio emocional, a falta de sono. Na época, criei um blogue, comecei a ler tudo o que havia sobre saúde e fui aprender mais. Ao desmistificar o cancro — as pessoas têm medo de dizer a palavra, quando se morre de cancro, dizem que a pessoa foi “vítima de doença prolongada” —, comecei a receber convites para palestras e a receber e-mails de pessoas que me diziam que eu lhes tinha salvado a vida. As pessoas deixaram de ter medo de tocar nas mamas e perceberam que a responsabilidade era sua, assumiram o poder sobre a sua saúde. Isso fez-me pensar que não podia voltar ao estilo de vida que me deixara doente; que eu podia ajudar as outras pessoas a mudarem de vida e, para isso, tinha de me profissionalizar.

Foi aí que pensou na gestão de saúde?

Não conhecia ninguém que fizesse isso. Fui fazer um curso de coach, no Brasil, procurei a pessoa com a formação máxima e fui fazer com ela. Não foi um curso de fim-de-semana, há muitas pessoas que fazem isso e dizem que são coachs. Tenho clientes que são médicas, que me recomendam e dizem aos seus doentes que se não puderem fazer comigo para fazerem com uma pessoa que eu recomende. É preciso ter muito cuidado. Fiz Medical Coaching, em Israel, e Lifestyle Medicine Coach, na Harvard Medical School.

Apesar dessa formação, o que faz ainda é visto com desconfiança por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente a Ordem dos Médicos.

Isto é tudo muito novo, o que faço é uma terapia complementar. Se uma pessoa chega com um diagnóstico de doença e me diz que não se quer tratar, eu não aceito porque o meu trabalho é complementar ao do médico. Se a pessoa ainda não está doente, chega exausta e diz que quer mudar de vida, por vezes, só precisa de fazer pequenos ajustes e não precisa de mudar de vida. Trabalho essencialmente com mulheres...

... Os homens não ficam exaustos?

Ficam, mas têm mais dificuldade em procurar ajuda. Há homens que me dizem: “Eu estou aqui por causa da minha mulher.” Eu trabalho com mulheres que me dizem: “Eu quero mudar tudo, inclusive, quero separar-me.” Eu trabalho com elas e muitas, no final, têm uma vida óptima com os maridos. Ou seja, o problema não era com o marido, mas com ela mesma. Muitas vezes, o problema é connosco e queremos mudar tudo à nossa volta, quando o que temos de fazer é olhar para dentro, para nós. Às vezes, é mais fácil sair do emprego, divorciar-se, mudar de casa ou de país. Parece mais fácil, mas vai tudo connosco. É mais difícil entendermo-nos. O maior investimento que podemos fazer na vida é conhecermo-nos. Somos melhores pessoas para nós e para os outros à nossa volta.

"O nosso corpo fala e temos de aprender a ouvi-lo"

Como é que isso se faz?

É o trabalho que eu faço com os clientes. É um processo de autoconhecimento intenso. Às vezes é um bocado doloroso. O nosso corpo fala e temos de aprender a ouvi-lo. Ele não está contra nós, mas manifesta-se em dores de estômago, problemas de pele, queda do cabelo. Muitas vezes, nós é que estamos contra o nosso corpo quando dizemos que aguentamos tudo. Mas, se este corpo padecer, não temos outro. Esquecemo-nos disso e, muitas vezes, lutamos contra ele.

O que é que aconselha?

A abrir a consciência, a conhecermo-nos a nós mesmos com amor e compaixão, sem julgamentos.

E temos essa disponibilidade para pensarmos sobre nós próprios?

É muito difícil, por isso, é que é bom procurar ajuda. Seja uma terapia, um coaching, não é errado procurar ajuda. Por exemplo, quando andamos de avião, é-nos dito que em caso de despressurização da cabine vão cair máscaras de oxigénio e primeiro temos de pôr a nossa e só depois ajudar os outros. Se eu não tiver oxigénio, não vou poder ajudar o outro que está ao meu lado. Sobretudo as mulheres, muitas vezes agarram-se à ideia de que têm de cuidar do outro, sempre do outro, mas se não estiverem bem, não vão conseguir. É preciso encontrar tempo para pensarmos sobre nós.

Temos de parar e...

Ler o livro! (risos) Parar, olhar para nós, ver o que faz sentido porque não se pode mudar tudo de uma vez. Isso vai-nos exaurir porque quando fazemos coisas novas, isso exige mais energia. Este é um livro para as pessoas que estão exaustas por causa do seu trabalho, mas também para as que querem um bocadinho mais desta vida, para que não seja apenas uma passagem rápida. Para as que querem poder olhar para trás e ver que fez sentido, que valeu a pena. Temos de ter compaixão de nós para mudarmos e divertirmo-nos durante o processo. A vida não pode ser só divertida nas férias e nos fins-de-semana até domingo, à hora do almoço, porque depois começamos a sentir a ansiedade de voltar ao trabalho no dia seguinte.

Por que andamos tão cansados, zangados e infelizes?

Por causa da competitividade, do excesso de informação, das exigências e da despersonalização no local de trabalho — nós percebemos quando olham para nós como a função que desempenhamos e não para a pessoa. Não dormimos porque isso é para os fracos, acordamos exaustos e a pensar que a vida é uma porcaria, que só trabalhamos para pagar contas. “Não consigo fazer mais nada, tudo acontece comigo...” Toda a visão negativa é uma sobrecarga terrível. Nós não nos alimentamos só de comida, é tudo o que nos entra pelos olhos, pelos ouvidos, os pensamentos. E isso faz com que produzamos hormonas que nos fazem mal, como as hormonas do stress que, a longo prazo, vão-nos enfraquecer o sistema imunitário. Precisamos de ver as coisas de forma diferente e podermos escolher.

Se eu não for competitiva, competente, trabalhadora, não vou ser abalroada pelos outros?

Às vezes, uma pessoa só muda quando apanha um susto, normalmente de saúde. A pessoa tem de querer fazer a mudança. É importante entender qual é que vai ser o ganho e as perdas de mudar. Na pior das hipóteses pode voltar ao mesmo mas, normalmente, quando a pessoa introduz mudanças, ganha um bem-estar enorme e não quer voltar ao antes.

Vânia Castanheira propõe fazer uma lista de gratidão, das coisas boas que acontecem

Aconselha o mindful eating. O que é?

É comer com presença. Muitas vezes comemos no carro, a falar ao telemóvel e nem sabemos o que pusemos na boca. Devemos tentar comer com todos os sentidos despertos: olhar para o prato colorido, bonito aos olhos; sentir o cheiro da comida; mastigar o alimento e sentir a sua textura. A digestão será muito melhor e o cérebro vai interpretar aquilo que comemos. Se estivermos a ver televisão ou a falar ao telemóvel, vamos comer mais porque o cérebro não consegue processar que o corpo já está alimentado.

No fundo, o que está a propor é que se viva com mais calma?

Sim. E com mais presença. Sentirmo-nos parte da vida. Quantas vezes dizemos que o ano passou a correr? “Eu não fiz nada por mim, só o que tinha obrigação de fazer”, dizemos. Então, [proponho] sentirmos mais o nosso corpo. Falta-nos parar um bocadinho. No final do dia, de regresso a casa, vamos no comboio e não pegamos logo no telemóvel, mas paramos e pensamos como é que foi o nosso dia, as três coisas pelas quais nos sentimos mais gratos. Fazer uma lista de gratidão. Abrimos o caminho para coisas positivas, são coisas pequenas, mas que nos ajudam.

Não é difícil pôr em prática?

Sim, é difícil, mas as pessoas procuram-me para ajudá-las a encontrar sentido para as suas vidas. Uma das razões que me fez mudar para o Brasil era algo que me incomodava em Portugal que é a ilusao de que o trabalho é quem eu sou e eu tenho de viver para o trabalho, independentemente de ser produtiva ou não. No Brasil há um pouco mais de leveza, mas as pessoas também estão exaustas e em burnout. Eu não me identifico com isso, sempre pensei que não estamos no mundo para sermos punidos e sofrer.

"Às vezes, é mais fácil sair do emprego, divorciar-se, mudar de casa ou de país"

Como é o seu dia?

Acordo muito cedo, às 5h ou 5h30, e o dia começa comigo. Medito de manhã, tomo o meu pequeno-almoço, com calma, faço tudo com muita calma. Faço exercicio físico, seja dia de ioga, de musculação ou de spinning. Depois tomo um banho e começo a atender [os clientes, à distância, numa plataforma na Internet]. Tenho rotinas matinais e outras ao terminar o dia para respeitar o meu ritmo circadiano.

Os médicos não são gestores de saúde?

Os médicos são gestores da doença. A medicina está a mudar. Quando participo em conferências e cursos sobre medicina e estilo de vida vejo que há cada vez mais médicos a participar. O médico ajuda a consciencializar o doente sobre a importância do estilo de vida e aconselha-o a procurar um coach que o ajude a pôr as coisas em prática.

Sente que há mais diálogo?

Quem chega a mim, já vem recomendado por médicos, psicólogos ou enfermeiros. Às vezes nem sabem o nome do que eu faço. Eu ajudo a pessoa a empoderar-se da sua saúde. Eu sou uma especialista em gestão de saúde, bem-estar e estilo de vida. Faço coaching e consultoria.