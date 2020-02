Super Bock e Sagres aliam-se em campanha contra o racismo

Super Bock ou Sagres? Gostos não se discutem, mas é inevitável que surjam preferências. Seja pelo sabor, localização geográfica ou clube que patrocinam — a primeira é parceira do FC Porto e do Sporting, a segunda do SL Benfica. Porém, tal como as equipas de futebol fizeram este domingo, as empresas esqueceram a rivalidade e promoveram uma publicidade conjunta em que unem esforços na luta contra o racismo.

Foto Sagres também fez publicação, trocando apenas a ordem das garrafas SAGRES

“Contra o racismo, não há rivais” é o mote da campanha publicitária que mostra, lado a lado, uma garrafa de cerveja Super Bock e uma de Sagres. Nas redes sociais, os elogios multiplicam-se. Muitos utilizadores enaltecem a forma como as empresas reagiram ao incidente de domingo, em que o avançado maliano dos “dragões”, Moussa Marega, abandonou o relvado após ter sido vítima de cânticos racistas.

Alguns utilizadores repararam, porém, que faltava a cerveja preta na imagem, comercializada por ambas as empresas. Um problema rapidamente resolvido com recurso à fotomontagem que veio acrescentar, de forma não oficial, uma terceira marca à publicidade contra o racismo.

Foto Montagem que inclui uma terceira cerveja da marca Coral DR