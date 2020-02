Aos 40 anos, o Festival de Gastronomia de Santarém vai durar 11 meses

É um número redondo e um aniversário de respeito: o mais antigo festival nacional de gastronomia celebra quatro décadas de existência. E quer aproveitar o momento para crescer, expandir-se e marcar posição como o evento de referência nesta área em Portugal.

Foi esta segunda-feira, na Casa do Campino, entre um rancho folclórico e grandes tachos de cabidela – de carpa do rio com ovas de barbo e de miúdos e grão-de-bico com bode assado no espeto – cozinhada pelo chef ribatejano Rodrigo Castelo (da Taberna Ó Balcão, em Santarém), que Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, e João Teixeira Leite, da empresa municipal Viver Santarém, anunciaram o programa das festas.

Foto As mãos da Taberna O Balcão num momento da apresentação do festival DR

A grande novidade é que este ano o festival, que acontece entre 16 de Outubro e 1 de Novembro, não se vai limitar a estas datas. A ideia é que todos os meses, de Fevereiro até Dezembro, haja algum evento ligado às comemorações do 40º aniversário – uma forma de afirmar Santarém como a Capital da Gastronomia.

A iniciativa Portugal à Mesa em Santarém, por exemplo, que arranca já em Fevereiro, convida Setúbal para um primeiro jantar solidário, com o objectivo de mobilizar recursos para ajudar causas na região. Em Março, o festival vai marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, com chefs, conferências e seminários.

Em Abril, o festival medieval Cortes e Lendas integrará também a gastronomia local e, no final do mês, será o aniversário do 25 de Abril a dar o mote para um seminário intitulado Gastronomia Antes e Depois da Revolução. No mês de Maio celebra-se o Dia Nacional da Gastronomia e este ano a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas escolheu Santarém para ser palco do evento.

Junho traz com ele a segunda edição do Portugal à Mesa em Santarém (a terceira acontece em Setembro), e outro dos grandes eventos da região, a Feira Nacional da Agricultura, que se associa igualmente aos 40 anos do Festival de Gastronomia, nomeadamente com uma conferência sobre o futuro da alimentação.

Até ao final do ano, estão previstas várias outras iniciativas, algumas ligadas à saúde, aproveitando a Corrida de S. Silvestre, em Dezembro, ou o Dia Mundial da Juventude, em Agosto. Está ainda anunciado, para Julho, o lançamento do Guia Gastronómico de Santarém e para Outubro a apresentação da Carta Gastronómica do Concelho de Santarém. Os responsáveis locais assumem a ambição: “Durante 2020 vamos ser o maior e mais diversificado restaurante de Portugal”, disse o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves.