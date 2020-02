Veneza é outro Carnaval

Depois de em Novembro ter vivido os piores dias de cheias em século e meio, Veneza, que andava a discutir o sobreturismo e como contê-lo (até tendo dedicido pelo pagamento de um bilhete de entrada na cidade para os turistas de passagem), tem enfrentado o problema inverso: as quebras nos números de turistas.

Depois das cheias, a cidade registou cancelamentos em catadupa e para a época de Carnaval, altura em que costuma estar com lotação esgotada, a taxa de ocupação hoteleira rondará os 70%, segundo o jornal local Il Gazzettino. Uma baixa a que os receios com as viagens em tempo de coronavírus não é indiferente e leva a que, além das tradicionais máscaras, outras máscaras se imponham no cenário, estas de protecção. A associação da hotelaria veneziana estima que os receios com o surto levarão a uma quebra directa de menos 10% de reservas.

Mas Veneza persiste nas suas tradições e parece tomar como mote o célebre ditado popular que diz que tristezas não pagam dívidas. O programa de festas arrancou a 8 de Fevereiro, a abertura oficial foi no sábado e as celebrações prolongam-se até dia 25, entre desfiles pelos canais e cortejos, bailes de gala e festas nobres, concursos, mercados e eventos especiais, incluindo espectáculos na Piazza San Marco. O program completo está no site oficial.