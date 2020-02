O episódio de racismo que envolveu Marega aos olhos da imprensa estrangeira

O incidente que este domingo envolveu Moussa Marega, jogador do FC Porto, está a correr o mundo. O jogador maliano ouviu sons racistas vindos das bancadas — imitações de macacos, segundo a imprensa no local — e, após alguns minutos de confusão no relvado, decidiu abandonar o terreno de jogo que o FC Porto estava a disputar com o Vitória de Guimarães.

O episódio já foi reprovado por partidos e diferentes agentes do futebol e a abordagem da imprensa estrangeira ao assunto não se fez esperar. Do Brasil, a Espanha e passando pelos Estados Unidos, percorra a fotogaleria para ver o que os jornais e sites internacionais estão a escrever sobre o assunto.