Quaresma solidário com Marega. “Também eu já fui várias vezes vítima de racismo”

O futebolista Ricardo Quaresma está solidário com o maliano Marega, jogador do FC Porto vítima de racismo, lembrando que também já foi “várias vezes vítima de racismo dentro e fora de campo”.

“Gostava de expressar toda a minha solidariedade para com o Marega. Também eu já fui várias vezes vítima de racismo dentro e fora de campo”, lamenta o jogador internacional português numa publicação na rede social Facebook.

O avançado de 36 anos salienta que “a cor da pele ou a raça do jogador não podem ser argumentos para ofender e tentar desconcentrar um jogador de futebol” e que “o racismo não pode ter lugar” na sociedade, sendo “um crime que deve ser punido”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No domingo, Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os “dragões” venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.