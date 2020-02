Marcelo e Costa condenam insultos a Marega: “Nenhum ser humano deve ser sujeito a esta humilhação”

O Presidente da República condenou esta segunda-feira os insultos racistas de que o jogador do FC Porto Marega foi alvo no domingo, lembrando que a Constituição da República é muito clara na condenação do racismo, xenofobia e discriminação. O primeiro-ministro António Costa também se posiciona ao lado do “grande jogador e grande cidadão”, manifestando-lhe total solidariedade.

“A Constituição da República Portuguesa é muito clara na condenação do racismo, assim como de outras formas de xenofobia e discriminação, e o povo português sabe, até por experiência histórica, que o caminho do racismo, da xenofobia, e da discriminação, além de representar a violação da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos fundamentais, é um caminho dramático em termos de cultura, civilização e de paz social”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração à agência Lusa. O Presidente da República falava à Lusa no Dubai, no regresso a Lisboa da visita que fez à Índia.

Na declaração à Lusa, o Presidente da República sublinhou que só pode “condenar, como sempre, veementemente, todas as manifestações racistas, quaisquer que sejam”. Marcelo Rebelo de Sousa apelou ainda “à ética, ao sentido cívico e ao bom senso, para que se evitem em Portugal escaladas que violem valores básicos da nossa comunidade e só possam contribuir para a divisão fratricida entre os portugueses”.

Costa defende que “nenhum ser humano deve ser sujeito a esta humilhação"

O primeiro-ministro manifestou também “total solidariedade” com o “grande cidadão” Marega e salientou que todos os actos de racismo são crime e intoleráveis.

“Todos e quaisquer actos de racismo são crime e intoleráveis. Nenhum ser humano deve ser sujeito a esta humilhação. Ninguém pode ficar indiferente. Condeno todos e quaisquer actos de racismo, em quaisquer circunstâncias”, escreveu António Costa na sua conta pessoal no Twitter.

Em relação ao avançado maliano do FC Porto, o primeiro-ministro manifestou-lhe “total solidariedade”, considerando que Marega provou no campo de jogo “ser não só um grande jogador, mas também um grande cidadão”.

O Presidente da República e o primeiro-ministro comentavam o incidente que marcou o jogo entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães. Ao minuto 71, Marega pediu para ser substituído, depois de te passado grande parte do jogo a ouvir cânticos e gritos racistas — foram gritos que se assemelhavam aos de macacos, de acordo com os relatos da imprensa no local — de adeptos da formação vimaranense.

Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, mesmo depois de alguns jogadores de ambas as equipas e Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, terem tentado demovê-lo, ainda em campo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Le Parisien, França DR The New York Times, EUA DR,DR RTBF, canal de televisão da Bélgica DR Globo, Brasil DR,DR Jornal desportivo AS, Espanha DR Marca, jornal desportivo de Espanha DR Agência Reuters DR RFI, rádio de França DR Daily Mail, Reino Unido DR Sports, site de desporto da França DR News Australia, Austrália DR Euronews DR Sky Sports, Reino Unido DR Onefootball, França DR Afrik-Foot, site desportivo DR NOS, rede de rádio e televisão pública da Holanda DR AD, Países Baixos DR Fotogaleria

A maioria dos partidos (e os seus líderes) já comentaram o racismo de que Marega foi vítima: Catarina Martins (BE) afirma que não segue futebol, mas “racismo não é opinião"; João Cotrim Figueiredo (IL) diz que Marega “fez bem em abandonar o campo"; Francisco Rodrigues dos Santos (CDS-PP) defende que “as manifestações de racismo não podem ter lugar na nossa sociedade"; Isabel Moreira (PS) afirma que Marega se recusou a ser “uma não-pessoa” e o Livre considera que “numa sociedade democrática, atitudes racistas são inaceitáveis”. Até agora, apenas André Ventura se posicionou contra a atitude do jogador. No mundo do futebol também vários clubes se posicionaram a favor de Marega, entre eles o Sporting e o Benfica.

O assunto chegou aos jornais internacionais: do Brasil, a Espanha e passando pelos Estados Unidos, os jornais e sites internacionais estão a escrever sobre a falta de apoio que o avançado do FC Porto teve da parte dos seus colegas de equipa.