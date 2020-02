Instruções para casos de racismo não chegam a todos os árbitros

O caso de racismo a envolver Moussa Marega e o Vitória de Guimarães-FC Porto está a correr mundo, mas os insultos raciais e discriminatórios não acontecem, apenas, sob os holofotes dos grandes estádios e à frente dos focos televisivos.

No Estádio D. Afonso Henriques, o árbitro Luís Godinho utilizou as ferramentas que tinha ao dispor: um protocolo elaborado pela UEFA, pensado para incidentes racistas nos jogos de futebol. Mas nos campeonatos não profissionais a resolução é mais tortuosa.

Segundo apurou o PÚBLICO junto de árbitros de vários escalões competitivos - do Campeonato de Portugal aos distritais - os juízes que apitam partidas não profissionais estão praticamente num vazio, não tendo um procedimento definido, como aquele que existe na I Liga e nas competições internacionais.

Na Associação de Futebol de Lisboa (AFL), uma das maiores do país, o PÚBLICO sabe que os árbitros não têm poderes para decidir uma eventual interrupção definitiva do jogo, mas apenas requerer a ajuda das forças policiais e do delegado da equipa visitada. No limite, podem parar o jogo para telefonarem para a AFL, a única entidade com poder para decidir sobre um eventual término definitivo da partida nestas circunstâncias.

A situação é tanto mais grave pois, nos últimos meses, têm sido reportados alguns casos de racismo em divisões inferiores, como são exemplo dois jogos recentes dos distritais de Viseu: um de seniores e um de camadas jovens. Mais um distrito no qual os poderes dados aos árbitros são praticamente nulos, em matéria de acção imediata em casos de racismo nos jogos de futebol.

A falta de procedimentos definidos deixa a resolução dos episódios nas mãos daquilo que as forças policiais presentes no jogo considerarem conveniente (algo que, em alguns jogos de divisões secundárias, nem é garantido, com o policiamento a não ser obrigatório). A possível acção da polícia tem, ainda, uma condicionante: a dispersão dos elementos policiais para resolver casos nas bancadas deixa os árbitros sem protecção imediata – e essa é a prioridade da polícia requisitada para os jogos.

V. Guimarães-FC Porto não poderia ter sido interrompido

“ (…) E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por me terem dado um cartão amarelo porque defendo a minha cor de pele. Espero nunca mais encontrá-lo num campo de futebol! Você é uma vergonha!”. Estas foram as palavras de Moussa Marega para o árbitro do V. Guimarães-FC Porto, no Instagram, minutos depois de ter abandonado o jogo por ser alvo de insultos racistas.

Luiz Godinho, árbitro de Évora, tem sido acusado de inércia e passividade, por não ter decidido suspender ou mesmo interromper definitivamente o jogo, mas, à luz dos regulamentos e pelo que se passou em campo, o juiz não poderia ter interrompido definitivamente a partida. Isto não significa, porém, que a equipa de arbitragem tenha agido de forma cabalmente correcta em todo o episódio.

Apesar de não estar estipulado em nenhum dos regulamentos oficiais – quer o das competições, quer o de arbitragem, quer o disciplinar –, os árbitros da I Liga estão instruídos a cumprir, em casos de racismo, um protocolo veiculado pela UEFA. Um protocolo com três passos:

Se o árbitro se aperceber de algum comportamento racista, ou for informado disso pelo quarto árbitro, deverá interromper o jogo. Nessa altura, solicitará que seja feito um anúncio pela instalação sonora, pedindo aos espectadores para pararem imediatamente com todos os comportamentos racistas. Se o comportamento racista não terminar após o reinício do jogo, o árbitro suspenderá o encontro por um período razoável de tempo, de cinco a dez minutos, e pedirá às equipas para recolherem aos balneários. Será feito um novo anúncio pela instalação sonora do estádio. Como último recurso, se o comportamento racista continuar após o segundo reinício de jogo, o árbitro poderá dar definitivamente o jogo por terminado. O delegado da UEFA responsável pelo desafio ajudará o árbitro, através do quarto árbitro, a determinar se o comportamento racista cessou. Uma eventual decisão de terminar o jogo só será tomada após a implementação de todas as outras medidas previstas e depois de avaliado o impacto de acabar o jogo na segurança dos jogadores e do público. Após a partida, o caso será encaminhado para as autoridades disciplinares da UEFA.

O árbitro Luís Godinho iniciou o primeiro passo do protocolo, mas este nem chegou a acontecer na totalidade: Marega decidiu sair do relvado e, com o aparente cessar dos insultos racistas, o jogo pôde recomeçar sem que os passos seguintes do protocolo fossem, eventualmente, aplicados.

Fica, portanto, claro que, à luz dos regulamentos, Luís Godinho não poderia ter dado a partida por terminada, ainda que o juiz eborense tenha deixado por cumprir cabalmente o primeiro passo: o de não recomeçar o jogo antes de existir um aviso ao público para cessarem os insultos.