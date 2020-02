Na Alemanha, gritou-se “Nazis fora!” perante o racismo nas bancadas

Um jogo da terceira divisão germânica ficou marcado na sexta-feira por mais um incidente racista, tal como ficaria manchada, 48 horas depois, em Guimarães, a partida entre o Vitória e o FC Porto, onde Moussa Marega foi o alvo. No entanto, a reacção ao que aconteceu no estádio do Preussen Münster foi bastante diferente daquela que se registou no D. Afonso Henriques.

Decorria o minuto 85 da partida entre o Münster e os Würzburger Kickers quando Leroy Kwadwo, defesa da equipa visitante e cidadão alemão de ascendência ganesa, foi alvo de insultos racistas por parte de um adepto do conjunto anfitrião.

O infractor foi imediatamente identificado e denunciado por outros espectadores na bancada, que apontaram o dedo ao autor dos insultos. Este acabou por ser expulso do estádio sob uma vaia, ouvindo-se “Nazis fora!”.

Em campo, tanto colegas de equipa como adversários de Kwadwo abraçaram e cumprimentaram o jogador numa demonstração de solidariedade. Este continuou em campo, embora visivelmente abalado pelo incidente.

Contudo, mais tarde, e em declarações ao canal de televisão germânico ZDF, Kwadwo defendeu o abandono do jogo como uma forma de protesto legítima perante insultos racistas: “O futebol tem muito poder. Devemos unir-nos e dizer que não vamos tolerar isto, que assim não vamos jogar”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O jogador alemão de ascendência africana tinha já recorrido às redes sociais para comentar o sucedido, e sobretudo para agradecer aos adeptos da equipa adversária, bem como aos restantes atletas.

“Tenho uma cor de pele diferente, mas nasci aqui, neste país maravilhoso que me deu tanto e tornou tantas coisas possíveis para mim e para a minha família. (…) Gostaria de agradecer a todas as pessoas no estádio, aos responsáveis e aos jogadores do Preussen Münster, e especialmente à minha equipa, que me defenderam imediatamente. A vossa reacção foi exemplar – vocês não imaginam o que isto significa para mim e para todos os outros jogadores de cor. (…) Obrigado pela vossa humanidade”, escreveu Kwadwo, jogador de 23 anos que já alinhou pelas reservas do Schalke 04 e do Fortuna Düsseldorf.