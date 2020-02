O caso Marega

O racismo não é uma questão de opinião, é um crime. Como tal, por muitas voltas que possamos dar nesta jornada em termos de casos de jogo e dos aspectos técnicos ou tácticos que ocorreram nos diversos campos, não podemos deixar de falar daquilo a que designamos como “caso Marega”.

Em primeiro lugar repudiar de forma incondicional todas as questões que se relacionem com o racismo ou qualquer outro tipo de discriminação ou de desigualdade. No futebol ou em qualquer outro contexto da sociedade devemos denunciar e repudiar tais situações. Contudo, este desporto tem um mediatismo e uma transversalidade em termos sociais que mais nenhuma outra actividade tem, pelo que, as punições e penalizações e consequências que advenham deste caso, serão muito importantes para o futuro como um exemplo para que quem infringe ou possa infringir perceba, de uma vez por todas, que o crime não compensa.

Em termos regulamentares a UEFA tem três passos que o árbitro deve fazer cumprir perante situações destas, caso o árbitro tenha por iniciativa dele a percepção dos insultos. Primeiro, interrompe o jogo e solicita que se faça um aviso sonoro no estádio, recomeçando a partida depois. Segundo, caso se mantenham os insultos, interrompe cinco a dez minutos o jogo, manda tudo para o balneário e faz de novo um anúncio mais veemente através da instalação sonora do estádio. Terceiro, se mesmo assim não pararem os insultos, suspende o jogo de vez.

Tudo isto são as indicações internacionais articuladas entre FIFA e UEFA e os respectivos delegados e que, supostamente, devem as federações aplicar nas competições internas. Na resolução que saiu do futebol unido contra o racismo, pede-se que seja punido com uma interdição parcial das bancadas onde se registou o incidente, em caso de reincidência punir com um jogo à porta fechada e com pagamento de multa pecuniária, e que os adeptos condenados por comportamentos racistas sejam banidos dos estádios.

Num outro plano, e relativamente ao jogo, mesmo quando um jogador se sente injustiçado ou discriminado não pode reagir nunca com palavras ou gestos para com o público, assim como a lei também é clara quando diz que um jogador nunca pode abandonar o terreno de jogo sem autorização do árbitro, excepção feita se o motivo for uma lesão. Neste sentido, o árbitro teve muito bom senso em não advertir pela segunda vez o jogador portista pela forma como ele reagiu para com o público e por ter, deliberadamente, saído do terreno de jogo.

Ainda outro aspecto. Quando Marega comemorou o golo que obteve, foi correctamente advertido com o cartão amarelo, porque entre outras coisa que fez de forma incorrecta, cobriu a cabeça com uma cadeira preta que tinha sido arremessada. Ora, a Lei 12 (Faltas e Incorrecções) também é clara quando, na sua página 109, diz quais são os motivos pelos quais os jogadores ao celebrar um golo devem ser advertidos e uma das alíneas prende-se, exactamente, com a proibição de cobrir a cabeça ou a cara com máscaras ou outros artigos.

Finalmente, uma última nota. Que ao “caso Marega” se juntem neste combate à violência, ao racismo e a todas as formas de discriminação o caso Paulo, Joana, Augusto e Teresa, que são os nomes dos árbitros que de Norte a Sul deste país são, semanalmente, insultados, agredidos, injuriados e discriminados apenas porque são árbitros. Como disse, e bem, Sérgio Conceição “… nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele. Somos humanos, merecemos respeito…” Concordo em absoluto, a ver se incluímos também os árbitros nesta família. Pensem nisso.