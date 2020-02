Da crise da habitação às pulsões animais, a palavra dança estica no GUIdance

“Subir os salários, baixar as rendas, parar os despejos”. Dias Contados chegou ao fim, na estreia absoluta da nova criação de Elizabete Francisca durante o derradeiro fim-de-semana do GUIdance, e os intérpretes seguram folhas de papel com estas três mensagens encostadas ao peito, de olhares a clamar atenção, desprovidos de qualquer euforia de uma primeira apresentação pública. Os aplausos já se tinham calado, mas o novo regresso ao palco pretende fechar o círculo — devolvendo visibilidade e concretude a uma peça que trabalha de forma um pouco mais abstracta e invisível um problema claríssimo a que se pode chamar, de forma genérica, “crise da habitação”.

