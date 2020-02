Há música clássica a ser desarrumada no Lux-Frágil

Na maior parte das vezes sobe-se a escadaria do Lux-Frágil, em Lisboa, e começa-se de imediato a ouvir música moderna de combinação electrónica. Naquela noite percebia-se que algo diferente acontecia. Não era só o som. Eram também as pessoas, com um público mais ecléctico do que o habitual, dispostas a ouvir a Viagem de Inverno de Franz Schubert, o ciclo de canções para voz e piano escritas há mais de dois séculos.

Continuar a ler