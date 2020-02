Elton John abandona palco em lágrimas após diagnóstico de pneumonia

O cantor britânico Elton John abandonou o palco do concerto que protagonizava no domingo à noite em Auckland, na Nova Zelândia, após ter admitido que não conseguia cantar devido a um diagnóstico de pneumonia atípica, informam as agências de notícias na manhã desta segunda-feira. “Perdi completamente a voz. Não consigo cantar” disse o cantor ao público antes de admitir: “Tenho de ir. Peço desculpas” e de, segundo indicam a Reuters e a AFP, ter saído em lágrimas.

O concerto no estádio Mount Smart, parte da digressão Farewell Yellow Brick Road, estava repleto e ainda assim durou 1h45m. O motivo da perda de voz foi conhecido horas depois, quando Elton John partilhou na sua conta na rede social Instagram que fora diagnosticado com uma forma de pneumonia no mesmo dia. “Quero agradecer a todos os que estiveram no concerto desta noite em Auckland. Diagnosticaram-me pneumonia atípica há umas horas mas ainda assim estava determinado a fazer o melhor espectáculo que fosse humanamente possível”, escreveu o autor de Tiny Dancer. “Toquei e cantei a plenos pulmões até que a minha voz já não conseguisse cantar. Estou desiludido, profundamente transtornado e lamento. Dei tudo o que tinha.”

Há uma semana, Elton John subiu ao palco do Dolby Theatre em Los Angeles para actuar, e depois receber o respectivo Óscar, com o seu tema original para o filme Rocketman, que conta a história da sua vida. Mas esta semana estava debilitado e segundo o jornal diário local New Zealand Herald, teve mesmo de ser assistido nos bastidores depois de ter tentado interpretar o tema Daniel e de ter tido de abandonar o palco.

Elton John tem ainda no calendário outros dois concertos na cidade neo-zelandesa, já na terça-feira e na segunda-feira, sendo que a televisão estatal 1News dava como certa a sua realização dado que os médicos do cantor disseram à promotora da digressão que o cantor tem um bom prognóstico.

A pneumonia atípica, uma infecção pulmonar, é uma forma menos agressiva da pneumonia, mas é bastante contagiosa. Os seus sintomas tendem a assemelhar-se a uma forte gripe ou constipação.