David Santos é o novo curador da Colecção de Arte do Estado

Quatro dias depois de o ter afastado da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), onde em Fevereiro de 2016 assumira o cargo de subdirector, o Ministério da Cultura nomeou David Santos como curador responsável pela Colecção de Arte do Estado.

Terminado o inventário deste acervo público, conduzido pela DGPC, que tinha como objectivo localizar uma centena de obras dadas como desaparecidas, caberá a David Santos “dar um novo passo no desenvolvimento de uma estratégia pública para a arte contemporânea”, segundo o comunicado do ministério. O historiador de arte, que já foi director do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, deverá “apresentar uma proposta de programação e circulação para a referida colecção”.

Além das mais de mil obras da chamada Colecção SEC, a Colecção de Arte do Estado inclui desde o início deste ano as 196 peças da antiga Colecção BPN de que o Estado tomou posse e as que o próprio MC adquiriu com a nova dotação anual atribuída pelo primeiro-ministro para a compra de obras de artistas contemporâneos portugueses. Ao longo de 2019, o primeiro ano de funcionamento da Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea criada por António Costa, foram adquiridas 21 obras de 21 artistas portugueses, que representaram um gasto total de 299.823 euros. Em 2020, verba disponível subirá para meio milhão de euros.

David Santos iniciará funções no próximo mês de Março.