Há doentes que esperam seis meses por uma consulta de cuidados paliativos

Há dois distritos do país – Leiria e Viana do Castelo – que não dispõem ainda de nenhuma cama de cuidados paliativos, decorridos oito anos após a entrada em vigor da lei que prevê o direito de acesso a cuidados paliativos a todos os doentes portadores de doença grave ou incurável, em fase avançada e progressiva. A ideia é que todos os que precisem possam aceder a cuidados médicos que, considerando a morte como processo natural que não deve ser prolongado através de obstinação terapêutica, aumentem a qualidade de vida não só do doente mas também da sua família.

