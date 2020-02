“Se vier a eutanásia, serei objectora de consciência. Não quero ter esse poder nas minhas mãos”

O medo de encarar a morte, a par de uma formação universitária muito focada na vertente curativa, ajudará a explicar por que é que tantos médicos e enfermeiros têm medo de referenciar os seus doentes para os cuidados paliativos, diz a presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP), Edna Gonçalves, que é, simultaneamente, directora do serviço de cuidados paliativos do Hospital de São João, no Porto. Assumindo a predisposição para se tornar objectora de consciência, caso a despenalização da eutanásia venha a ser aprovada no Parlamento, diz que é difícil conseguir médicos para trabalhar nos cuidados paliativos e fala da aprendizagem que tem de ser feita para ajudar os profissionais a aceitar a morte dos doentes, ajudando-os a viver melhor o fim de vida.

