O escritório da Dashlane tem personalidade(s), luz, plantas e mais plantas

"Vamos para Hogwarts?" é uma pergunta que se pode ouvir a qualquer momento no escritório da Dashlane, em Lisboa. Hogwarts, Hogsmeade, Winterfell ou Wonderland são algumas das salas onde os colaboradores da empresa de gestão de palavras-chave online se reúnem. Todo o escritório está repleto de vasinhos, plantas e luz — a circulação entre espaços é guiada por jardins verticais ou estantes. Há espaços maiores, onde as equipas trabalham, e "cantinhos com sofás e bancos, para parar um pouco e relaxar", descreve o projecto Living Offices.

É um escritório com personalidade — ou com várias personalidades. "Cada pessoa pode fazer sugestões ou trazer algumas peças" decorativas. Porque "a conjugação dos gostos pessoais e de grupo e o sentido de humor são ingredientes essenciais". Há também uma parede preta onde podem ser escritas mensagens fofinhas ou situações engraçadas a giz. E a vontade "em criar um espaço melhor para todos" manifesta-se também nas casas de banho sem género, nas toalhas individuais para cada colaborador, na tentativa de reduzir o consumo de papel, ou numa sala onde são colocados vários jogos à disposição. Para que haja sempre boa disposição.

Este é o sexto episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

