Voluntariado: um novo modelo de aprendizagem

Será que a melhor forma de aprendermos é com a experiência e os erros? A teoria de Malcolm Gladwell (escritor do livro Fora de Série) diz-nos a resposta a esta questão: são necessárias 10 mil horas de treino para ficarmos experts em alguma coisa e este é um processo de quem aprende e de quem ensina. Esta é uma visão mais igualitária em relação ao talento ou à forma como o podemos trabalhar. Ainda assim, existem correntes que contrariam Gladwell, defendendo que temos de unir o dom com a prática.

Correntes teóricas à parte, há um factor de extrema importância: o poder da relação. Rita Pierson é uma referência para mim. Numa TED Talk disse que “every kid needs a champion”, acrescentando ainda que nenhuma criança aprende com pessoas de que não gosta e que o nosso maior legado são as relações. Enquanto professora, defende que a humildade e o não-julgamento são a chave de ouro para transmitir poder e sentimento de pertença a qualquer comunidade.

“Ao longo dos anos, fui percebendo que essa partilha podia ser exponencialmente aproveitada, garantindo que era acessível a qualquer idade, cultura ou estrato social. Dei, de forma informal, workshops e aulas a jovens em risco de exclusão social, que inevitavelmente se juntavam ao grupo e aprendiam com os mais experientes.”

As aprendizagens que nos são passadas por pessoas que temos como exemplos permitem criar ligações no nosso modelo de aprendizagem, garantir que existe mudança e liberdade para assumir o compromisso de aprender. A minha experiência tem-me empurrado para este mesmo “papel”, o de exemplo a seguir.

A partilha das coisas que me apaixonam fez-me perceber que podemos (e devemos, se quisermos) tornar-nos mentores ao longo da vida. Por que temos de guardar o talento só para nós? Não seria incrível se todos tivéssemos “superpoderes” e os utilizássemos para deixar os locais melhor do que os encontramos? A partilha de talentos, que está na base do Movimento Transformers, é um poderoso instrumento de transformação e esta é a mensagem que tento passar a quem me acompanha no dia-a-dia, pessoal e profissionalmente. E é uma das formas mais rápidas de criar relações, daquelas que nos vão seguir toda a vida. Ser a Rita Pierson na vida de alguém!

Ao longo dos anos, fui percebendo que essa partilha podia ser exponencialmente aproveitada, garantindo que era acessível a qualquer idade, cultura ou estrato social. Dei, de forma informal, workshops e aulas a jovens em risco de exclusão social, que inevitavelmente se juntavam ao grupo e aprendiam com os mais experientes. Foi assim que nasceu este modelo de aprendizagem, que aposta nos talentos de cada um de nós e no poder das relações.

Tomei consciência de que o impacto que estávamos a ter com as crianças e jovens em risco de exclusão social também poderia ser aplicado aos que não estão em risco, dos 0 aos 128 anos, em qualquer sítio e a qualquer hora. Garantimos assim que as ruas onde intervimos ganharam outra cor e que as escolas onde agora trabalhamos ganharam vida. As comunidades estão organizadas e são participativas e os jovens andam “de peito para fora” porque têm talentos. Sentem-se confiantes, há um grande espírito de entreajuda e há no ar a certeza de que o melhor ainda está para vir: em casa, no bairro, na rua, no centro educativo, na residência… Têm um “superpoder” e uma vontade enorme de o oferecer aos outros. E o ciclo vai repetir-se, geração após geração.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal tem ainda um longo caminho pela frente no que respeita ao payback (devolver à comunidade tudo aquilo que se aprendeu, minimizando ou resolvendo um problema identificado ao longo do tempo) e na intervenção comunitária. O voluntariado pode e deve ser uma resposta ao serviço de todos, um modelo de desenvolvimento de competências e de transmissão de talentos. Apesar de a taxa de voluntariado, por exemplo, continuar bem abaixo da média europeia: estamos no 90.º lugar no ranking de tempo dedicado ao voluntariado nos últimos dez anos, o que significa que, na última década, apenas 14% dos portugueses dedicou algum tempo ao voluntariado. O mesmo não se pode dizer em relação ao simples gesto de ajudar um estranho. O World Giving Index, da Charities Aid Foundation, indica que 42% da população fez uma boa acção nos últimos dez anos, o que mais uma vez potencia esta minha visão sobre as relações. Queremos estar presentes nas vidas de quem mais precisa de nós.

Mais populares A carregar...

Na verdade, quando falo em voluntariado, quero afirmar que este é um instrumento de grande impacto no que toca à transmissão de conhecimento. Não o quero, de todo, limitar aos jovens ou a níveis socioeconómicos. Todos podemos ser agentes de mudança nas nossas comunidades, incluindo os nossos avós. Também para esta faixa etária é fundamental aumentar a autonomia, o enquadramento social e a auto-estima. A transmissão de conhecimento e partilha de talentos faz sentido, sem limites.