A mensagem anti-Modi de Kumar já ecoa em toda a Índia

Sobre um palco no centro de uma das mais prestigiadas universidades da Índia, este político galvanizador olhava para os entusiasmados apoiantes que estavam à sua frente e fez um desafio directo ao primeiro-ministro Narendra Modi. “A ideia de Índia está ameaçada”, disse Kanhaiya Kumar, um político de esquerda do estado nordestino de Bihar, a sua voz entoando no ar frio da noite. “Não vamos parar. O Governo que use a força. Eles que tragam a polícia”. Fez uma pausa. “Vamos provar que estão errados. Ouve, Modi!”.

Continuar a ler