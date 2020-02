Boris Johnson quer acabar com a BBC tal como a conhecemos

O Governo de Boris Johnson está determinado em acabar com a BBC tal como o mundo a conhece e louva, um modelo do serviço público de televisão e rádio. Este domingo, o Sunday Times noticiou que nos planos do executivo está acabar com a taxa da televisão e fazer com que os telespectadores que queiram ver a BBC paguem uma subscrição – como quem assina o Netflix ou outro canal do género.

