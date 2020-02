“Às vezes somos apenas pessoas com telhas e quatro paredes”

O “cognome” proprietária vem muitas vezes carregado de preconceitos. Mas um senhorio pode ser pobre ou remediado - e nem sempre tem no lucro o seu destino único. Maria de Fátima vai recuperar a ilha herdada do pai com apoio do 1º Direito e, com ela, promover a habitação a preços justos. Que papel pode ter um senhorio na transformação de uma cidade?