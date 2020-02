Mais um título para Jesus: Flamengo conquista Supertaça do Brasil

Depois do Brasileira e da Copa Libertadores, o Flamengo de Jorge Jesus juntou neste domingo mais um título ao seu palmarés, conquistando a Supertaça do Brasil, com um triunfo por 3-0 frente ao Atlético Paranaense.

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcaram os golos do triunfo rubro-negro no Mané Garrincha, em Brasilía, para ficar com um troféu que já não era disputado deste 1992.