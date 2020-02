Ronaldo descansa, Juventus ganha

Cristiano Ronaldo pediu para descansar, Maurizio Sarri acedeu, mas a Juventus não precisou de CR7 para derrotar neste domingo o Brescia por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da Série A italiana, um regresso aos triunfos para o campeão italiano depois de uma derrota com o Hellas Verona e um empate com o AC Milan.

Sem CR7, que é o melhor marcador da equipa (24 golos em todas as competições), a Juventus contou com Paulo Dybala (39') e Juan Cuadrado (75') para regressar ao topo do campeonato, passando a somar 57 pontos, mais três que o Inter Milão, que está neste domingo em Roma para defrontar a Lazio.

Ficou, assim, adiado o jogo 1000 de Ronaldo entre clubes e selecções - o próximo jogo da Juventus será no próximo fim-de-semana, frente ao SPAL, seguindo-se depois o regresso à Liga dos Campeões, onde terá pela frente o Olympique de Lyon.