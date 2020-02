Mourinho sai de Birmingham com vitória no último minuto

José Mourinho foi feliz no reencontro com John Terry e saiu de Birmingham com uma vitória. Teve de esperar até ao último minuto, mas o Tottenham lá conseguiu derrotar o Aston Villa, em Villa Park, por 2-3, e regressou ao quinto lugar da Premier League inglesa. Já o Aston Villa, continua perigosamente próximo dos lugares de despromoção, no 17.º posto, com 25 pontos, mais um que West Ham e Watford.

Antes e depois do jogo, Mourinho deu um abraço a Terry, seu antigo jogador de muitas batalhas no Chelsea e actualmente adjunto nos “villains”, mas em campo, assistiu-se a um jogo emocionante e disputado até ao fim. Começou melhor o Aston Villa, que beneficiou de um autogolo de Alderweireld aos 9’ para se colocar em vantagem, mas, aos 27’, o defesa belga da equipa londrina redimiu-se e marcou na baliza certa, após passe de Eric Dier.

Os “spurs” deram a volta ainda na primeira parte, com o coreano Son a ser feliz na recarga a um penálti que ele próprio tinha marcado. Reina ainda defendeu, mas não conseguiu evitar a recarga do coreano.

O Aston Villa reagiu na segunda parte e empatou aos 55’. Graelish marcou o canto e Engels fez o empate num cabeceamento certeiro e sem hipóteses para Lloris. A equipa da casa conseguiu segurar o empate quase até ao fim, mas o Tottenham conseguiu chegar ao triunfo praticamente na última jogada do jogo. Engels, que tinha feito o golo do empate, falhou uma intercepção e deixou Son sozinho e com espaço para correr. O coreano foi até à área, esperou pela saída de Reina e atirou para a baliza.