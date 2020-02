Marselha aproxima-se do PSG (mas ainda está longe)

Talvez seja um exagero dizer que a luta pelo título de campeão francês está totalmente em aberto, mas ganhou uma dose pequena de incerteza. Neste domingo, o Marselha capitalizou na totalidade o incrível empate (4-4) do PSG frente ao Amiens para se aproximar da liderança, ainda ocupada de forma confortável pelos parisienses. A formação orientada por André Villas-Boas triunfou por 1-2 sobre o Lille e reduziu para dez pontos a distância que os separa da formação parisiense.

Depois da derrota na jornada anterior, este foi um regresso da formação marselhesa às vitórias e frente a um adversário com forte presença portuguesa - José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches foram titulares. A equipa da casa até esteve em vantagem, com um golo de Oshimen aos 51’, mas o Marselha conseguiu a reviravolta graças a um autogolo do moçambicano e ex-jogador do Benfica Reinildo Mandava (67') e a um cabeceamento certeiro de Benedetto.