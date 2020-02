Duelo de aflitos sorriu ao Marítimo

O Marítimo recebeu e venceu o Paços de Ferreira, neste domingo, por 3-0, em jogo da ronda 21 da Liga portuguesa. Este resultado permite aos insulares ganharem alguma margem na luta pela permanência – ficam nove pontos acima da zona de perigo – e significa, ainda, que a “disputa de aflitos” fica mais reduzida: o Paços já está a cinco pontos do Belenenses SAD e apenas um ponto acima do Portimonense, a primeira equipa em zona de descida.

Na Madeira, o primeiro golo foi uma grande finalização à meia volta do central Zainadine, aos 21 minutos, fazendo um 1-0 que se manteve ao intervalo, após uma primeira parte animada e com algumas oportunidades de golo para ambas as equipas.

A segunda parte não foi diferente, com vários lances nas áreas, mas o Marítimo voltou a ser mais eficaz: Nanú marcou aos 55’ (passe de Rúben Ferreira) e aos 87’ (assistência de Bambock), fazendo um 3-0 pesado para o que o Paços produziu. Venceu quem melhor soube concretizar.