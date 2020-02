Belenenses SAD vence no Bessa e foge da zona de despromoção

O Belenenses SAD venceu o Boavista, por 1-2, neste domingo, em jogo da ronda 21 da Liga portuguesa. Com este triunfo, os lisboetas aumentam para seis pontos a vantagem para a zona de descida de divisão, enquanto os portuenses, apesar da derrota, continuam no top-10.

No Bessa, defrontavam-se duas equipas em momentos distintos: o Boavista vindo de três triunfos e o Belenenses vindo de duas derrotas. As indicações recentes não tiveram peso no que se passou no relvado, com o Belenenses AD, mais rematador na primeira parte, a adiantar-se muito cedo, logo aos dez minutos, com o central Danny Henriques a marcar ao segundo poste, após um canto.

A boa réplica do Boavista nos últimos minutos do primeiro tempo e no início do segundo não tiveram impacto no resultado, já que o Belenenses SAD, mais eficaz, dilatou pouco depois do descanso, por Licá. Grande jogada de Nilton Varela, que cruzou para a finalização de Licá.

Danny Henriques, autor do primeiro golo, ainda foi expulso aos 75 minutos, e o Boavista capitalizou a vantagem numérica para reduzir num autogolo de Rúben Lima, mas sem conseguir reverter a derrota.