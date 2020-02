Bayern goleia e continua a liderar na Alemanha

O Bayern Munique manteve neste domingo a liderança da Bundesliga, com uma goleada por 1-4 no terreno do Colónia, na 22.ª jornada da prova. Na casa do 14.ª classificado da Bundesliga, Gnabry foi a figura da partida com dois golos, marcados aos 12’ e 66’, num encontro em que os bávaros foram demolidores na fase inicial da partida.

O polaco Lewandowski abriu a contagem logo aos 3’ e o francês Coman aumentou a vantagem aos 5’, antes dos dois golos de Gnabry. O melhor que o Colónia conseguiu foi reduzir a diferença já na segunda parte, aos 70 minutos, por Uth.

O Bayern Munique, que procura o oitavo título consecutivo na Alemanha, lidera a Bundesliga com um ponto de vantagem sobre o Leipzig, que é o segundo classificado.