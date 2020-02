O magnífico leilão do PREC em Genebra

A 27 de Abril de 1976 a Christie’s levantava o martelo sobre uma venda portentosa: “Magnificent Silver” foi o título do leilão que dispersou pelo mundo algumas das melhores pratas em colecções portuguesas. Estavam, até então, com duas famílias cujos destinos baloiçaram com a Revolução: os Espíritos Santos e os Palmelas. Essa venda representou uma das grandes perdas do Portugal dos anos de instabilidade do PREC e da Reforma Agrária. Terceiro de sete textos.