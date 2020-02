Mais autonomia e menos ansiedade: benefícios do pré-escolar ao ar livre

Uma equipa de investigação que está a acompanhar o Limites Invisíveis, um programa que arrancou em 2016, em Coimbra, no qual turmas do pré-escolar têm aulas ao ar livre, concluiu que, ao longo da experiência, as crianças desenvolvem maior autonomia, maior consciência ambiental, mas demonstram também menos dificuldades comportamentais.

