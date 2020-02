Portugueses em quarentena já saíram do hospital

Os 18 portugueses e as duas brasileiras que estavam em quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao coronavírus Covid-19, já abandonaram a unidade hospitalar.

Antes de saírem tiveram um encontro com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com a directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

As duas atletas brasileiras que se encontravam em quarentena agradeceram à saída os cuidados que lhes foram prestados. Em declarações aos jornalistas, uma delas afirmou: “O Governo de Portugal, o hospital, todo o mundo tratou a gente muito bem.” Vão nos próximos dias regressar a casa no Brasil, para junto das famílias com as quais, disseram, têm estado em contacto permanente.

Desde o início do mês que os 20 cidadãos estavam instalados no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), num isolamento voluntário que tem, essencialmente, carácter preventivo.

“Os últimos dias foram de grande impaciência, não só porque se aproximava o fim da quarentena, mas também porque íamos fazer novos exames. Correu tudo bem. Estamos todos com saúde e agra é aproveitar os próximos dias. Estamos todos muitos contentes”, disse ao PÚBLICO Luís Estanislau, que, antes de regressar a Portugal, vivia há um ano e meio em Wuhan, na China, epicentro do vírus, onde era treinador adjunto do Hubei Chufeng Heli, um clube da segunda liga chinesa de futebol.

Na quinta-feira, os internados fizeram novos exames e “as análises laboratoriais realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas, foram todas negativas”.