Águas de Portugal no mercado indiano com contrato de meio milhão de euros em Goa

O grupo de Águas de Portugal assinou neste sábado em Goa um contrato de assistência técnica avaliado em meio milhão de euros com o qual entrou no mercado indiano deste setor, tendo já outros estados em vista.

Este contrato com o estado de Goa foi assinado na presença do Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra na Índia em visita de Estado.

“É uma assistência técnica ao Departamento de Obras Públicas de Goa e estamos a falar de um projecto de dois anos, de meio milhão de euros”, declarou Alexandra Serra, administradora executiva da Águas de Portugal Internacional, no hotel onde foi assinado o contrato.

Questionada se o grupo espera vir a ter outros projectos na Índia, respondeu: “Estamos já a identificar outros estados na Índia a que possamos levar o nosso know-how, as nossas boas práticas que temos em Portugal”.

“E temos a certeza, por aquilo que temos feito de estudos de mercado na Índia, que tudo aquilo que é capacidade técnica do grupo Águas de Portugal pode ser um contributo importante para o desenvolvimento do sector da água na Índia”, acrescentou.

A administradora executiva da Águas de Portugal Internacional assinalou que “reconhecidas revistas do sector da água internacionais identificam a Índia como o país do mundo com maior crescimento do mercado da água a nível mundial”.

Este primeiro projecto na Índia tem como objectivo “apoiar as autoridades goesas a modernizarem os sistemas de tratamento de águas, as duas grandes ETAR (estações de tratamento de águas residuais) que Goa tem a funcionar”, referiu.

Para o grupo, “é extremamente importante este projecto, porque estrategicamente vai projectar a presença das Águas de Portugal na Índia que tem, de facto, projectos nacionais de grandíssima dimensão no sector da água”, afirmou Alexandra Serra.