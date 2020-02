Malawi: Será que a democracia ganhou ou perdeu em tribunal?

Mais de um milhar de pessoas fecharam a cadeado a porta da Comissão Eleitoral do Malawi (CEM), na capital comercial do país, Blantyre, depois de marcharem mais de cinco quilómetros exigindo a demissão de Jane Ansah, a presidente do organismo que conduziu o processo eleitoral anulado pelo Tribunal Constitucional, e confirmado pelo Supremo Tribunal quase um ano depois.

