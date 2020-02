Quinta da Pacheca e Murganheira entre as Grandes Escolhas do ano

O Parcela Única 2017, um Alvarinho da região dos Vinhos Verdes feito por Anselmo Mendes, e o Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa 2016, do Douro, lideram, respectivamente, nas categorias de brancos e tintos, o top 30 de 2019 da Grandes Escolhas, apresentado esta sexta-feira na gala onde a revista de vinhos escolheu também as personalidades que se destacaram no ano passado.

O Murganheira Esprit de la Maison de 2011 (Távora-Varosa), o novo espumante de topo da Murganheira (à venda apenas na loja da empresa), venceu a categoria espumantes, ao mesmo tempo que Orlando Lourenço, à frente desta casa desde 1987, foi distinguido com o prémio Senhor do Vinho, por ser, segundo a revista, o “incontestado mestre dos espumantes em Portugal”.

Foto Murganheira lidera os espumantes e Alvarinho de Anselmo Mendes os brancos

Ainda no Top 30, o painel de provadores da revista considerou o Taylor’s Vargella Vinha Velha, Porto Vintage 2017, como o melhor fortificado de 2019. Duplamente premiada, a Taylor’s, da The Fladgate Partenership, viu também o seu enólogo David Guimaraens distinguido como o Enólogo Vinhos Generosos.

Os prémios, anunciados na cerimónia que decorreu em Sangalhos, Anadia, na presença de cerca de 1000 pessoas, destacaram ainda a Quinta da Pacheca, no Douro, como o Melhor Enoturismo, referindo o investimento de perto de um milhão de euros que permitiu inaugurar os Wine Barrels, dez quartos instalados dentro de pipas gigantes e com vista para a vinha, e os projectos para a abertura, ainda este ano, de um novo hotel na propriedade, com spa e 29 quartos.

Foto Taylor's tem o fortificado do ano e a Quinta do Crasto o tinto

A Grandes Escolhas escolheu como o Produtor Revelação do ano Luís Gomes, que faz na Bairrada o vinho Giz (branco, dois tintos, rosé e espumante); a Quinta do Regueiro, em Melgaço, nos Vinhos Verdes, como Produtor do ano; e a Adega Cooperativa de Cantanhede como a melhor Cooperativa de 2019. A alentejana Casa Relvas ganhou o prémio de Empresa do ano, enquanto a Vasques de Carvalho, produtora de Vinho do Porto, foi a Empresa Vinhos Generosos.

Márcio Lopes, que “engarrafa já quase 20 referências distintas nos Vinhos Verdes [com a Pequenos Rebentos] e no Douro [Anel, Permitido e Proibido], às quais se junta uma incursão na galega Ribeira Sacra”, foi o escolhido para o prémio Singularidade por ser “dos poucos” que oferece o tal conjunto variado de referências onde “a criatividade, a identidade e o carácter estão sempre presentes”.

O Enólogo do ano é Pedro Baptista, o homem que faz o célebre Pêra-Manca para a Fundação Eugénio de Almeida; na área da Viticultura, Vanda Pedroso, do Centro de Estudos de Nelas, a “viticóloga-investigadora sem a qual o património genético do Dão não seria o mesmo”, foi a premiada. E na categoria Iniciativa, a escolha recaiu sobre o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que “apresentou resultados fantásticos desde o primeiro dia da sua existência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A revista premeia ainda lojas e restaurantes, porque saber vender bem vinhos é fundamental e porque a gastronomia está intimamente ligada a eles. Assim, a Garrafeira premiada foi a Néctar das Avenidas, em Lisboa; a Loja Gourmet do ano é a Corriqueijo, em Braga; o bar de vinhos é o Wines By Heart, na rua Rosa Araújo, em Lisboa, que alia uma excelente e original selecção de vinhos com a oferta gastronómica.

O Restaurante do ano foi o Epur de Vincent Farges (também em Lisboa), que conquistou em 2019 a sua primeira estrela Michelin; o Restaurante Cozinha Tradicional foi o Arcoense, em Braga; e o de Cozinha do Mundo foi o japonês Go Juu, em Lisboa. O prémio para o melhor Sommelier do ano foi para André Figuinha, escanção do Feitoria, no Hotel Altis Belém, em Lisboa; e, por fim, o Prémio David Lopes Ramos (uma homenagem ao crítico gastronómico do PÚBLICO, falecido em 2011) distinguiu Nuno Diniz, “cozinheiro, chefe respeitado, formador, investigador, gastrónomo, cronista, detentor de uma vasta cultura que ultrapassa em muito a sua área de actuação profissional”. Ao agradecer, Nuno Diniz anunciou para muito breve a abertura do seu restaurante.

Top 30 Vinhos Espumantes

Murganheira Esprit de la Maison Távora-Varosa Espumante branco 2011

Vértice Douro Espumante Pinot Noir branco 2010 Brancos

Parcela Única Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2017

Quinta do Regueiro Jurássico Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco



Tintos

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2016

Lavradores de Feitoria Três Bagos Douro Grande Escolha tinto 2015

Pintas Douro tinto 2017

Quinta do Noval Douro Reserva tinto 2016

Quinta do Vale Meão Douro tinto 2017

Quinta do Vallado Field Blend Douro Reserva tinto 2017

Aeternus Douro tinto 2017

Palácio dos Távoras Gold Edition Trás-os-Montes Grande Reserva tinto 2016

Grande Druida Homenagem João Corrêa Dão branco 2017

Carlos Lucas/Carlos Rodrigues Dão tinto 2015

Quinta da Pellada Lote “Mata” e “Casa” Dão tinto 2015

Gene Bairrada tinto 2007

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada tinto 2013

Série Ímpar Bairrada Sercialinho branco 2017

Ganita Reg. Lisboa tinto 2015

Estremus Reg. Alentejano tinto 2015

Gloria Reynolds Cathedral Reg. Alentejano tinto 2004

Tapada de Coelheiros Reg. Alentejano Garrafeira tinto 2012

Cortes de Cima Reg. Alentejano Reserva tinto 2014

Scala Coeli Reg. Alentejano Alicante Bouschet tinto 2016 Fortificados

Taylor’s Vargellas Vinha Velha Porto Vintage 2017

Graham’s The Stone Terraces Porto Vintage 2017

Vista Alegre Colheita 1969

Alambre Moscatel de Setúbal 20 anos

Bacalhôa Moscatel Roxo Superior 20 Anos 1998

Barbeito Sercial Frasqueira 1993