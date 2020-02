Isabel Camarinha eleita a nova secretária-geral da CGTP

A dirigente sindical Isabel Camarinha, um nome desconhecido da maior parte da opinião pública, mas com três décadas de experiência sindical, é a nova secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP).

Isabel Camarinha recebeu 115 votos favoráveis dos 147 elementos do Conselho Nacional da central sindical. A nova líder da maior central sindical do país recebeu ainda 25 votos brancos e um nulo. A eleição foi realizada durante a madrugada deste sábado, após a eleição do Conselho Nacional, no âmbito do 14.º Congresso da CGTP, que decorre no Seixal. Discursa este sábado no encerramento do congresso.

A técnica administrativa e até agora presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), de 59 anos, foi escolhida na primeira reunião do novo conselho nacional da CGTP, que se reuniram na noite de sexta-feira.

Camarinha já fazia parte da comissão executiva desde 2016 — no segundo mandato de Arménio Carlos — e o seu nome foi sugerido para suceder ao anterior secretário-geral na reunião que este órgão teve na última segunda-feira, a última antes do congresso que começou na sexta-feira.

Foi ainda eleita a nova comissão executiva da CGTP, com 134 votos a favor e nove brancos.

Isabel Camarinha considerou uma honra ser a primeira mulher secretária-geral da CTGP. “A participação das mulheres tem vindo a aumentar no mundo do trabalho, portanto é natural que assumam funções diversas no movimento sindical”, destacou aos jornalistas, após serem conhecidos os resultados da votação.

Além de Arménio Carlos, que sai de secretário-geral aos 64 anos ao fim de dois mandatos, deixam de pertencer à comissão executiva mais nove pessoas, entre os quais estão sindicalistas das várias correntes da Inter e nomes históricos. Saem Deolinda Machado, Graciete Cruz, Carlos Trindade, João Torres, Fernando Jorge Fernandes, Augusto Praça e Carlos João Tomás.

Camarinha tem 59 anos e, como atingirá a idade legal da reforma num segundo mandato, tudo indica que será secretária-geral apenas durante quatro anos.

Arménio Carlos fez um discurso de abertura do congresso marcando reivindicações que estão na agenda da CGTP e previstas no documento estratégico que está em discussão no congresso, chamado Programa de Acção.

O anterior secretário-geral fez uma retrospectiva dos 50 anos da Intersindical, recordou os tempos da troika nos anos de Governo de Pedro Passos Coelho e a viragem para a negociação à esquerda no Parlamento. Criticou o executivo de António Costa pela “cedências” à direita e por não abdicar do excedente orçamental. E reforçou o posicionamento da CGTP na luta contra o empobrecimento dos jovens trabalhadores. Sem esquecer todos os que trabalham e “quem trabalhou”.