Sporting perde em Itália e falha “quartos” da Liga Europeia

O Sporting perdeu neste sábado com o Amatori Lodi (5-1), na 5.ª jornada da Liga Europeia de hóquei em patins, e ficou desde já impedido de chegar aos quartos-de-final da prova e de defender o título que conquistou em 2019.

Em Itália, diante de um adversário treinado por um português, Nuno Resende, os “leões” tiveram muitas dificuldades, estiveram a perder por 4-0, reduziram por Gonzalo Romero, mas ainda sofreram mais um golo, num erro de Ângelo Girão, que tinha saído momentaneamente da baliza.

O Sporting (sete pontos) não pode, assim, ir além do terceiro lugar no Grupo A, já que perde no confronto directo com o Reus, segundo classificado (10 pontos), e só os dois primeiros classificados de cada grupo se apuram para a próxima fase.

Entre os outros representantes portugueses em prova, o FC Porto reforçou a liderança do Grupo B, ao vencer o Monza, por 2-3, com golos de Gonçalo Alves e Rafa, enquanto Benfica e Oliveirense consolidaram o segundo lugar nos Grupos C e D, após baterem os alemães do Herringen (3-4) e os franceses do Saint Omer (4-5), respectivamente.