Mesmo sem marcar, Messi salva Barcelona em Espanha

O Barcelona nunca tinha perdido com o Getafe em sua casa e também não foi desta. Os catalães venceram neste sábado, por 2-1, em jogo da ronda 24 da Liga espanhola, aumentando para dez pontos a vantagem para o Getafe, o surpreendente terceiro classificado do campeonato. A equipa de Quique Setién pressiona ainda o Real Madrid, que só joga neste domingo, igualando os 52 pontos com os quais o rival lidera a tabela.

A primeira parte começou por mostrar por que motivo o Getafe tem estado nas bocas do mundo. A equipa visitante, em terceiro lugar na Liga espanhola, levou ao Camp Nou a já habitual “teia” defensiva, sempre “asfixiante” e muito subida no terreno – nenhuma equipa nas “big 5” permite menos passes ao adversário na zona de construção.

Pouco preocupada em ter bola – o Getafe é a terceira equipa com menos posse de bola na La Liga –, mas objectiva quando a tinha – é a equipa com menos passes feitos nas “big 5” –, a equipa da região de Madrid fez de todos estes pergaminhos uma estratégia.

O Barcelona teve dificuldades em jogar, construir e criar, somando perdas de bola nos primeiros minutos. Incapaz de criar como gosta, a equipa de Quique Setién mudou a ideia: fazendo recuar Messi para zonas de criação, primeiro, e explorando mais a profundidade, depois.

Foi com a profundidade que o argentino se isolou, aos 14 minutos, falhando na cara de Soria, e, já depois de um golo bem anulado ao Getafe, foi com a capacidade técnica de Messi que o Barcelona desbloqueou o jogo: aos 33’, um grande passe do argentino, sem olhar e de primeira, deixou Griezmann na cara do golo – foi o 13.º golo do francês na temporada. Para Messi, que tem estado perdulário, foi a sexta assistência nos últimos três jogos e a 16.ª na época.

Aos 39’, Messi voltou a criar o desequilíbrio e a jogada acabou com cruzamento atrasado de Firpo, simulação de Fati e finalização de Sergi Roberto, na passada. 2-0 ao intervalo, um resultado que só não foi mais dilatado por mais uma oportunidade desperdiçada por Messi, aos 45+3’.

A segunda parte começou mais “morna”, com o Getafe resignado e o Barcelona confortável, mas, aos 66’, sem que muito o fizesse prever, um cruzamento de Mata permitiu uma finalização tremenda de Ángel Rodríguez – rematou de primeira, à meia volta, com a bola a meia altura, fazendo o décimo golo no campeonato. Golaço em Camp Nou de um jogador que tem sido apontado ao Barcelona – os catalães vão poder contratar em breve, mesmo com o mercado fechado. Veja em baixo o golo do avançado do Getafe.

Aos 72 minutos, Ter Stegen salvou o Barcelona do empate, num lance caricato – defendeu atabalhoadamente a três tempos, em cima da linha de baliza, negando o golo a Mata. Um minuto depois, uma jogada de Firpo deixou Griezmann com a bola a saltitar à frente da baliza, na zona de penálti, mas o francês rematou muito por cima, e, aos 77, Messi voltou a tentar decidir o jogo e, com mais um grande passe, deixou Griezmann na cara do golo – o francês voltou a falhar.

O Getafe ainda teve dois lances perigosos antes dos 80 minutos, ambos resolvidos por Piqué “em cima da hora”, mas o resultado não mais se alterou.