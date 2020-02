Loucura em França: PSG empata 4-4

Esteve a perder 3-0, virou para 3-4 e permitiu o empate nos descontos. Foi assim a tarde bizarra do PSG, na Liga francesa, com o empate a quatro golos no terreno do Amiens, penúltimo classificado. Com este resultado, a equipa parisiense pode permitir ao Marselha, de André Villas-Boas, reduzir para dez pontos a diferença para a liderança.

No terreno do Amiens, o jogo começou com contornos de surpresa total. Sem Neymar e Mbappé, lesionados, o líder PSG permitiu o 1-0 a Guirassy, aos 5’, o 2-0 a Kakuta (grande golo), aos 29’, e o 3-0 a Diabaté, aos 40’. Foi já perto do intervalo que Herrera reduziu para 3-1, dando ao PSG um alento diferente para a segunda parte.

O central Kouassi marcou aos 60’ e aos 65’, fazendo um empate desfeito por Icardi, aos 74’. Reviravolta tremenda dos campeões franceses, que viraram um 3-0 para 3-4.

Com a vitória “no bolso”, o PSG desposicionou-se, aos 90+1’, e, no contra-ataque, Guirassy bisou e selou o empate a quatro golos.