FPG reforça aposta no escalão mid-amateur

Vendo no escalão etário acima dos 30 anos uma clara oportunidade de criar mais competições no calendário nacional, a Federação Portuguesa de Golfe decidiu lançar este ano o Circuito Nacional Mid-Amateur, para senhoras e homens com handicap até 18,4.

O Circuito começa com o 1.º Torneio, no fim-de-semana de 7 e 8 de março, na Quinta do Peru Golf & Country Club, em Palmela, e termina com o III Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal, no Troia Resort, de 30 de outubro a 1 de novembro. O Ranking deste novo “Tour” é assim designado de “Road to Troia”.

Pelo meio, joga-se o Campeonato Nacional Mid-Amateur BPI, a 4 e 5 de Julho, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, em Óbidos; o 3.º Torneio, dias 1 e 2 de Agosto, no Sir Henry Cotton Championship Course, no Penina Hotel & Golf Resort, em Portimão; e o 4.º Torneio, de 10 a 11 de Outubro, no Estela Golf Club, Póvoa de Varzim.

Em comum aos campos da Penina e da Estela, o facto de já terem sido palco do Open de Portugal. Já o Royal Óbidos sê-lo-á pela primeira vez de 17 a 20 de Setembro próximo, a assinalar a 58.ª edição de um dos clássicos do golfe profissional europeu, em prova pontuável para o Challenge Tour.

A FPG desenhou este novo circuito face à existência de cerca de 1.000 filiados, exclusivamente no escalão Mid-Amateur, com handicaps até 18,4. Se a estes juntarmos o escalão Sénior (acima dos 50 anos), verifica-se um enorme leque de potenciais participantes. Mas não só…

“É fundamental criarmos quadros competitivos para este escalão por forma a contrariar a tendência de abandono dos jogadores neste segmento etário.” afirmou Miguel Franco de Sousa, Presidente da FPG.

O Circuito Nacional Mid-Amateur reforça assim a aposta da FPG neste escalão etário, já visível com a criação do Internacional Mid-Amateur de Portugal, em Troia. Uma prova que registou um aumento dos 30 participantes na primeira edição, em 2018, para os 50, em 2019. E que se espera continuar a crescer em 2020. Manuel Violas Jr., foi o sensacional vencedor do II Internacional Mid-Amateur.

Tiago Costa (Aroeira) é o atual campeão nacional do escalão (e Diogo Cassiano Neves o vice-campeão), um estatuto que em 2017 e 2018 pertenceu a José Maria Cazal-Ribeiro, do Lisbon Sports Club, tendo sempre como vice campeão o seu companheiro de clube Luís Costa Macedo.

Em senhoras, Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe) é a bicampeã Nacional Mid-Amateur em título.

O Lisbon SC tem sido o grande dominador por equipas, tendo vencido três das últimas quatro edições do Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur – BPI (2016, 2017 e 2019).

Muitos outros nomes de grandes jogadores podiam aqui ser referidos – e vê-los em ação no Circuito será sempre um fator de enriquecimento do Golfe Nacional.