FC Porto perde e adia acesso aos “oitavos” da Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu neste sábado por 30-25 com o Kielce, na Polónia, e adiou para os dois últimos jogos do Grupo B a discussão do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol.

Frente à formação polaca campeã europeia em 2015-16 e semifinalista na última época (2018-19), os portistas, que no Dragão Arena tinham vencido por 33-30, atingiram o intervalo com uma igualdade (12-12), mas claudicaram na segunda parte.

A derrota na Polónia, onde em caso de vitória o FC Porto assegurava a fase seguinte, não inviabiliza as hipóteses de qualificação para os oitavos-de-final, mas adia a decisão para os dois últimos jogos.

Os “dragões" vão procurar decidir o apuramento frente ao campeão europeu em título Vardar (Macedónia), a atravessar uma fase complicada da sua história, no Dragão Arena, a 22 de Fevereiro, e dispõem ainda de mais uma derradeira ocasião em casa do Meshkov Brest (Bielorrússia), no dia 29.